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بالأرقام- تعرفات ترامب الجمركية على واردات الدول العربية.. ماذا عن لبنان؟

3
APRIL
2025
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فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة على جميع الشركاء التجاريين حول العالم، من بينهم دول عربية، ضمن استراتيجية تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتعزيز الاقتصاد الأميركي، بحسب "سكاي نيوز".

ورغم أنه قد تم فرض الحد الأدنى من الرسوم المتبادلة على أغلب الدول العربية، غير أن ترامب رفع النسبة بشكل كبير على كل من سوريا والعراق وليبيا. وفي ما يلي نسب الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها الولايات المتحدة على مجموعة من الدول العربية:

41 في المئة على سوريا، 39 في المئة على العراق، 31 في المئة على ليبيا، 30 في المئة على الجزائر، 28 في المئة على تونس، 20 في المئة على الأردن و10 في المئة على باقي الدول العربية بما فيها دول الخليج.

القائمة شملت أيضاً كلاً من مصر والمغرب ولبنان والسودان واليمن وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر، حيث جاءت النسبة أيضاً عند الحد الأدنى بنسبة 10 في المئة.

وشدد ترامب على أن هذه الرسوم تهدف إلى "تصحيح الخلل في الميزان التجاري الأميركي وتعزيز الإنتاج المحلي".

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