اشتبهوا به على حاجز ضهر البيدر.. إليكم ما تمّ ضبطه!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
بتاريخ 18-3-2025، اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي بسيّارة رباعية الدفع من نوع ” Toyota FJ Cruiser”، وعلى متنها المدعو:
- ح. ع. (مواليد عام 1997، لبناني)
وبتفتيشه عثر بحوزته على بطاقة هوية مزوّرة.
أحيل الموقوف إلى مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية -للتّوسّع بالتّحقيق معه-، وبناء على اشارة القضاء المختص، قامت قوة من هذه المفرزة بالتنسيق مع مفرزة بعلبك القضائية بمداهمة منزله الكائن في مدينة بعلبك، وتم ضبط ما يلي:
- قاذف “لاو”
- قاذف بـ”7″ مع قذيفتين
- بندقية كلاشنكوف عدد/2/
- بومب أكشن
- حربة، اصفاد، البسة عسكرية.
أودع الموقوف مع المضبوطات القضاء المختص بناء على إشارته.