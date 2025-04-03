living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - تعديلات قانون السرية المصرفية تحت المجهر.. والمجتمع الدولي لن يسمح بتكرار تفخيخه!

3
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org -

يكشف مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى أن المجتمع الدولي يضع شرطين لازمان لاستئناف أي حوار مع صندوق النقد الدولي يوصل الى اتفاق على برنامج مع لبنان، أولهما تعديل قانون سرية المصارف، وثانيهما تعيين قيادة جديدة لمجلس الإنماء والإعمار.

ويلفت المصدر إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام يدرك تماما هذا الواقع، لذا بادرت الحكومة في مرحلة أولى إلى إقرار التعديلات الإصلاحية اللازمة على قانون السرية المصرفية والتي ستكون موضع مناقشة وإقرار في مجلس النواب، على أن يصار سريعا الى تعيين قيادة جديدة لمجلس الإنماء والإعمار تتوافق مع المتطلبات الإصلاحية وتتّسم بالسيرة المهنية الحسنة والقدرة على إدارة شفافة وموثوق فيها للمشاريع المرتقبة.

ويؤكد المصدر الديبلوماسي أن بلاده، تماما كما باقي البعثات الديبلوماسية المهتمة بالاصلاحات اللبنانية، ستراقب عن كثب وبكثير من الدقة والتمعّن كيف سيتصرّف مجلس النواب حيال تعديلات الحكومة على قانون السرية المصرفية، لافتا إلى أن "أي تلاعب أو تحايل نيابي على غرار ما حصل سابقا عندما فخّخ المجلس القانون بصيغته القائمة وأجهض الغاية الإصلاحية منه، لن يمرّ مرور الكرام وسيعرّض القائمين على أي تشويه جديد أو تقاعس عن الإصلاح، إلى المساءلة أمام الرأي العام اللبناني، كما أمام المجتمع الدولي".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout