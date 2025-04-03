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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

على وقع العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، تصل المبعوثة الأميركية مورغن أورتاغوس إلى لبنان، لعقد مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين حول ملف ترسيم الحدود البرية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي وستجدد الدبلوماسية الأميركية طلبها من الحكومة اللبنانية تشكيل لجان ثلاثية عسكرية ودبلوماسية لإطلاق مفاوضات مع «إسرائيل» حول ترسيم الحدود.



ووفق معلومات «البناء» فإن أورتاغوس تصل اليوم إلى بيروت على أن تلتقي رئيسي الجمهورية والحكومة الجمعة على أن تلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري السبت المقبل.



ووفق المعلومات فإن أورتاغوس ستعيد طرحها السابق بتشكيل لجان عسكرية – دبلوماسية للتفاوض مع «إسرائيل» تحت تهديد العودة إلى الحرب الإسرائيلية على لبنان،

وأكدت المعلومات أن رئيس لجنة الإشراف الخماسية على تطبيق القرار 1701 أبلغ الحكومة اللبنانية بأنها ستنهي اجتماعاتها ودورها في ملف الحدود وتترك استئناف المهمة للجان الثلاثية لبدء مسار جديد من المفاوضات حول النزاع الحدودي المتعلق بتطبيق القرار 1701.

ولفتت المعلومات الى أن الولايات المتحدة عازمة على تطبيق مشروع رئيسها دونالد ترامب بإنهاء النزاعات في الشرق الأوسط ووقف الحروب وإقامة السلام بين «إسرائيل» ودول المنطقة لا سيما لبنان وسورية والسعودية، تحت تهديد العودة الى الحرب وعرقلة إعادة الإعمار والاستمرار بسياسة الحصار المالي والاقتصادي والنفطي.



وأشارت مصادر نيابية مطلعة لـ«البناء» الى أن «الموقف اللبناني من الطرح الأميركي لم يتغير، وستسمع أورتاغوس موقفاً لبنانياً موحداً برفض اللجان الثلاثية العسكرية والدبلوماسية المدنية مع «إسرائيل»، والموافقة على التفاوض غير المباشر مع «إسرائيل» عبر لجنة عسكرية – تقنية مطعمة ببعض الخبراء المدنيين كما حصل في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية».

ولفتت المصادر الى أن «الهدف الأميركي برفع مستوى التفاوض من عسكري إلى دبلوماسي هو فتح مسار التطبيع مع «إسرائيل»، وهو ما لن تقبل به الدولة اللبنانية على الأقل بالمدى المنظور»، موضحة أن حدود التفاوض هو على الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس والمنطقة العازلة المحتلة خلال الحرب الأخيرة وعلى النقاط الـ13 التي تمّ حسم سبع نقاط منها، وبقيت ثمانٍ، وتثبيت الحدود لأنها مرسمة وفق القوانين والمواثيق الدولية ولا تحتاج إلى ترسيم، والعودة الى اتفاقية الهدنة للعام 1949».

وأشارت المصادر الى أن «لبنان متمسك بالقرار 1701 وآلياته التنفيذية وبالتالي ما تقوم به «إسرائيل» يشكل انتهاكاً لكل القرارات الدولية»، متسائلة «ما جدوى اللجان الثلاثية للتفاوض على النقاط الحدودية العالقة فيما بنود القرار 1701 تقارب كل هذه النزاعات لا سيما النقاط الـ13 والغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا إضافة الى سلاح حزب الله في جنوب لبنان».