عناوين الصحف ليوم الخميس 3 نيسان 2025

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الأخبار: أميركا تهدد: نزع السلاح أو الحرب!

غزة: العدو يبدأ قصف رفح



الديار: العهد يصطدم بالضغوط الأميركية المعرقلة للتفاهم الداخلي

لبنان امام مأزق تاريخي: اما نزع سلاح المقاومة او الحرب

النهار: لقاءات رئاسية لإبلاغ أورتاغوس تصوّراً موحداً هيكلة المصارف بعد رفع السرية أمام مجلس الوزراء

اللواء: الموفدة الأميركية غداً في بعبدا: رفض لبناني لمعادلة: مفاوضات أو ضربات

تأكيد سعودي على احتضان لبنان وسلام يتصل بالشرع.. ودعوة عراقية لعون لزيارة بغداد

الجمهورية: واشنطن: لن نسمح ببقاء لبنان أسيرًا

الراعي: لحصر السلاح بيد الدولة



البناء: ترامب يبدأ الحرب التجارية… ويهدد ايران… ومحبط من فشله في حرب أوكرانيا | نتنياهو يسقط مبادرة مصر وقطر بإضافة نزع السلاح أول مرة إلى مبادرة مضادّة | أورتاغوس في بيروت لتوظيف غارات الضاحية.. وحملة تستهدف رئيس الجمهوريّة





l'orient le jour: Normalisation avec Israël : le « oui » de Walid Baarini embarrasse les sunnites



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: «قتل ثأري»... ما ملابسات التصفية العلنية لشرطي تابع لـ«حماس»؟



الأنباء الكويتية: خشية من دخول «الحزب» حرباً إقليمية في حال استهداف إيران.. وجاهزية للجيش لحماية الحدود والسلم الأهلي

لبنان تحت وطأة الضغط العسكري والميداني لتحقيق المطالب الإسرائيلية.. وترقب لزيارة أورتاغوس