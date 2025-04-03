الشرق الأوسط السعودية: ضربات جوية إسرائيلية تستهدف دمشق ووسط سوريا

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الشرق الأوسط السعودية: دمشق-

شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارات في سوريا، مساء أمس (الأربعاء)، طالت محيط مركز للبحوث العلمية في شمال دمشق، وقرب مدينة حماة وسط البلاد، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، بينما أكدت الدولة العبرية استهداف «قدرات عسكرية».

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا): «غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط مبنى البحوث العلمية بحي مساكن برزة في دمشق»، إضافة إلى «غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط مدينة حماة».

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل أربعة أشخاص في غارات إسرائيلية على مطار حماة العسكري أدت إلى خروجه عن الخدمة.

وقال المرصد: «قُتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون بينهم عناصر من وزارة الدفاع السورية في الغارات على مطار حماة العسكري»، مضيفاً أن الضربات أدت إلى «خروج المطار عن الخدمة بشكل كامل».

وأكد الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه شنّ ضربات تستهدف «قدرات عسكرية» في دمشق ومحافظتي حماة وحمص وسط سوريا.

وقال الجيش، في بيان، إنه «أغار... في الساعات الأخيرة على قدرات عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي حماة وتي فور (في ريف حمص) السوريتين، إلى جانب عدة بنى تحتية عسكرية بقيت في منطقة دمشق».



