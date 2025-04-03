السعودية: رئيس الحكومة هو الرجل الاول في لبنان

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

من ناحية دعوة المملكة العربية السعودية للرئيس نواف سلام، فقد أرادت الرياض إيصال رسالة ذات بعدين اساسيين. الاولى تحمل بُعدًا «سنّيًا»، إذ تؤكد لجميع اللبنانيين أن رئيس الحكومة هو الرجل الاول في لبنان، ولذلك حظي الرئيس نواف سلام بتكريم سياسي غير مسبوق عبر إرسال طائرة ملكية سعودية لنقله إلى الرياض ، دون دعوة أي رؤساء آخرين لدول عربية.

أما الرسالة الثانية، فهي أن السعودية تستقبل الرؤساء اللبنانيين بحفاوة، لكنها لن تقدم أي مساعدات للبنان قبل أن تفرض الدولة سيادتها الكاملة على جميع أراضيها.