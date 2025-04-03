صحف اميركية: «اسرائيل» ترفض التفاوض حول ترسيم الحدود البرية مع لبنان

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

توقف مرجع كبير عند ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» حول نية «اسرائيل» بالبقاء على الارض اللبنانية دون اي موعد محدد للانسحاب فضلا انها ليست في وارد الانطلاق في عملية تفاوضية لترسيم الحدود البرية.

هذا الامر يعيد الوضع الى خط الهدنة الذي وقع في رودوس عام 1949. وتجدر الاشارة الى ان اتفاقيات رودوس او الهدنة لعام 1949 كانت جزءًا من سلسلة اتفاقيات بين «إسرائيل» وكل من مصر، الأردن، سوريا، ولبنان لإنهاء القتال الرسمي بعد حرب 1948.

وهذا ما تؤكده التصريحات من واشنطن و«تل ابيب» حول محادثات عسكرية وديبلوماسية وليست عسكرية فقط ما يعني ان عملية ترسيم الحدود هي ابعد من كونها تقنية .....



