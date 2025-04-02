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خاص - جلسة محاكمة لرجّي في مجلس النواب: ارتباك وقلة حيلة!

2
APRIL
2025
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خاص tayyar.org

 

كشفت مصادر واسعة الاطلاع أن اجتماع اللجنة النيابية للشؤون الخارجية شهد انقساما عموديا واضح المعالم في الرأي حول سلاح حزب الله ومسألة مقاومة إسرائيل، وتحوّل إلى ما يشبه جلسة مساءلة ومحاكمة لوزير الخارجية يوسف رجّي على خلفية مواقفه الأخيرة.
ولفتت إلى أن رجّي بدا قليل الحيلة ومرتبكا ومشتت الأفكار في مواجهة النواب ودفق أسئلتهم وملاحظاتهم التي تركّزت على أنه يمثّل الحكومة وسياستها لا رأي فريق أو حزب، وأنه لا يجوز أن تظهر الديبلوماسية اللبنانية بالمظهر الذي بدت عليه في الأسابيع الأخيرة.
وكشفت المصادر بعضا مما قاله رجّي في رده على مداخلات النواب، وينطوي على تناقض مع مواقف سابقة له، وفيه: "انا مع المقاومة، ومين قلكن ما بدي قاوم العدو، بس بالعسكر اكلنا قتلة، وعنا وحش عم يفرض علينا اجندات ومش قادرين نعمل شي. شو بتريدوا أعمل؟".

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