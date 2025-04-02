الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر: استمرار العدوان الإسرائيلي من دون رادع مدعاة للقلق وننظر بريبة إلى الأعمال الحكومية الأولية في ملف الإصلاح

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عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت جدول أعمالها وأصدرت البيان الآتي:

1 – تعايد الهيئة اللبنانيين بعيد الفطر وتتمنى عاماً ملؤه الخير والنجاح لبلدنا خاصةً في ظل وجود رئيس جديد للبلاد وحكومة جديدة يؤمل منهما الاصلاح الفعلي والسيادة للدولة والقانون على كل اراضيها. انّما ينظر التيار بعين الريبة الى الاعمال الحكومية الأولية بموضوع الاصلاح ويأمل تصحيح المسار سريعاً. أمّا بخصوص سيادة الدولة واحتكارها للسلاح ومواجهة الأخطار المتأتية من اسرائيل او تلك الناجمة عن الأحداث الامنية في شرق البلاد، فإن التيار ينتظر من الحكومة موقفاً واضحاً وخطّة منبثقة من تفاهم وطني حول كيفية معالجة هذه الأمور.

2 - تعتبر الهيئة أن إستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان من دون رادع هو مدعاة قلق على مصير الأمن والإستقرار في لبنان ويستلزم موقفاً أكثر وضوحاً من الحكومة اللبنانية. كما ان الاحداث الواقعة على الحدود مع سوريا فهي تستلزم ايضاً اجراءات فعلية من الحكومة لمنع تكرارها.

3 - تؤكد الهيئة السياسية أن التيار يؤيد إجراء الإنتخابات البلدية في مواعيدها طالما أن وزارة الداخلية تؤكد جهوزيتها لذلك.

وتدعو الهيئة الى العمل جدياً وسريعاً على إدخال إصلاحات ضرورية على قانون إنتخاب البلديات أبرزها إعتماد اللوائح المقفلة في جميع البلديات وتحديد كوتا نسائية وإنشاء الميغاسنتر، لاعتمادها في الانتخابات الحالية، امّا الاصلاحات الاساسية الأخرى، وخصوصاً المادية، لإقدار البلديات في عملها، فيبقى واجباً العمل عليها بعد الانتهاء من الانتخابات البلدية الحالية.