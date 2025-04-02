تدابير سير غدا على المسلك الغربي من أوتوستراد نهر ابراهيم لصيانة الفواصل الحديديّة

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صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال صيانة الفواصل الحديديّة على الأوتوستراد الساحلي الغربي في محلة نهر إبراهيم (السير المتجه جنوبًا) وذلك يوم غد الخميس 03-04-2025، اعتبارًا من الساعة 10،00 صباحًا لغاية الساعة 14،00.

ستؤدّي هذه الأشغال إلى تضييق مساحة الطريق، وترك مسرب واحد للمرور.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".