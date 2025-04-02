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إليكم جديد قضية الطفلة صوفي مشلب!

2
APRIL
2025
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افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" بان القاضية المنفردة الجزائية في المتن كارلا رحال دانت طبيبة الأعصاب لدى الأطفال سندرا صباغ "بجرم الإفادة الكاذبة" ٤٦٦/ قانون العقوبات وقضت بحبسها ٦ أشهر وخففت الحكم بدل السجن الى غرامة.

فبعد إدانة نقيب الأطباء السابق ريمون صايغ ورئيسة لجنة التحقيقات السابقة كلود سمعان وطبيب الأعصاب لدى الاطفال غسان حميمص بجرم المادة ٤٦٦، تنضم اليوم الطبيبة صباغ للأطباء الاربعة.

وقال وكيل الطفلة صوفي إن" تبعات هذه الإدانة كبيرة على الأطباء وأكثر من جيدة للمريض كون الجرم المرتكب هو جنحة شائنة يفرض على وزارة الصحة سحب ترخيص مزاولة مهنة الطب من الأطباء الاربعة."

وهنا تشكل قضية الطفلة صوفي مشلب مفصلاً في الأخطاء الطبية كما سبق ووعد والد الطفلة فوزي مشلب حيث أطلق شعار " ما قبل صوفي ليس كما بعد صوفي "حيث تمت إدانة جميع الأطباء الذين زوّروا التحقيق في نقابة الأطباء وأُخضع الأطباء للمسؤولية الجزائية عند كتابة أي تقرير طبي في ما خص الأخطاء الطبية .

وقد تمثل المدعي فوزي مشلب بالمحاميين أيمن جزيني وجورج خوري خلال المحاكمة، فيما تمثلت المدعى عليها بالمحامية عليا المعلم.

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