رسميًّا.. الانتخابات البلدية تبدأ في أيار!

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أعلن وزير الداخلية، أحمد الحجار، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي، توقيعه دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات البلدية في جبل لبنان، مؤكداً أن الاستحقاق الانتخابي سيتم في موعده المحدد.

وشدد الحجار على أن "الانتخابات قائمة بلا شك، بمعزل عمّا يُناقش داخل مجلس النواب"، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية مستمرة في التحضيرات اللوجستية والتنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وكان الحجار قد لفت إلى أن "لقاء اليوم هو حلقة من ضمن عملية معالجة موضوع السجون والسجناء"، موضحًا أن "التحدي الأساسي هو موضوع الاكتظاظ في السجون ونعمل لتسريع عملية المحاكمات". كما قال: "اجتماع اليوم لتفعيل العمل في المحكمة المختصة لسجن رومية و هناك اجراءات ستتخذ لتسهيل عمل القضاة و المحامين".

ويأتي هذا الإعلان في ظل نقاشات سياسية حول إمكانية تأجيل الانتخابات، إلا أن الوزارة أكدت التزامها بالمواعيد المقررة، ما يضع الكرة في ملعب القوى السياسية لإنجاز الاستحقاق وفق الأطر الدستورية والقانونية.