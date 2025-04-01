رسمياً..."الحزب" ينعى شهيدي غارة الضاحية!

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نعى حزب الله، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، الشهيدين علي حسن بدير وحسن علي بدير، اللذين استشهدا في الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان له أن طائراته المقاتلة، بناءً على توجيه من جهاز الأمن العام (الشاباك)، شنت هجومًا ليليًا في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن استشهاد حسن علي محمود بدير، أحد عناصر الوحدة 3900 التابعة لحزب الله وفيلق القدس الإيراني.

وأوضح البيان أن الشهيد حسن بدير كان يعمل مؤخرًا بالتعاون مع منظمة حماس، حيث قام بتوجيه عناصر حماس ومساعدتهم في التخطيط لهجوم يستهدف المدنيين الإسرائيليين في المستقبل القريب.