قبلان: المطلوب انتقام وطني من إسرائيل!

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رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أن "ما جرى على الضاحية ما هو إلا إرهاب ومجزرة صارخة وكارثة سيادية بتغطية أميركية علنية، والمطلوب وحدة وطنية وانتقام وطني من إسرائيل، وما يلزم من تضامن شامل وسط عالم يعيش على وحشيّة القوة وطغيانها، ودبلوماسية أعضاء مجلس الأمن غارقة بالمصالح الصهيونية أكثر من الصهاينة، والحل باتحادنا كلبنانيين حول السيادة الوطنية ومتطلباتها وعزل الخلافات التفصيلية، ودون ذلك فإنّ تل أبيب تتعامل مع لبنان كجبهة ممزّقة ووطن بلا هوية، وهنا سرّ الأزمة التي تطال صميم لبنان" .