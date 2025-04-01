طفل يدعى حسب أقواله “محمد عمر العلي”.. عُثِرَ عليه في طرابلس!

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

حوالي الساعة 9،30 من تاريخ اليوم 1-4-2025 وفي محلة الميناء- طرابلس بالقرب من مدرسة النصر، عُثِرَ على طفل عمره حوالي /5/ سنوات، يدعى حسب أقواله “محمد عمر العلي”، سوري الجنسية.

لذلك، تُعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على اشارة القضاء المختص صورته، وتطلب من الذين يعرفونه أو يعرفون أي شيء عن ذويه، الاتصال بفصيلة الميناء في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 616985-06، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادته إلى عائلته.