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إليكم هوية المستهدف بغارة الضاحية فجرًا!

1
APRIL
2025
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أفاد مصدر مقرب من حزب الله بأن غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت عنصرًا مسؤولًا عن الشؤون الفلسطينية في الحزب.

وأضاف المصدر، طالبًا عدم الكشف عن هويته، أن الغارة "استهدفت حسن بدير، نائب رئيس المكتب السياسي لحزب الله للملف الفلسطيني"، الذي كان في منزله مع عائلته وقتها.

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، بما في ذلك القناة 14 الإسرائيلية، أن العنصر الذي استهدفته الغارة الجوية الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت هو عضو في حزب الله، ويشغل دورًا مهمًا ضمن وحدة العمليات الخارجية 910، التي تُعتبر من الوحدات المتخصصة في تنفيذ العمليات العسكرية خارج لبنان وكان يخطط لمهاجمة طائرة إسرائيلية في قبرص، وهو تحت قيادة طلال حمية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنه استهدف عنصرًا من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، الذي قالت إنه يشكل تهديدًا للأمن الإسرائيلي.

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