الشرق الأوسط السعودية: ألف قتيل في غزة خلال أسبوعين

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الشرق الأوسط السعودية: غزة- "تل أبيب"-

تجاوز عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، أمس، ألف قتيل منذ خرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهدنة مع حركة «حماس» قبل أسبوعين.

وارتفع العدد الإجمالي للقتلى في القطاع منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى 50357 شخصاً، بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

وفي الوقت الذي أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أوامر إخلاء جديدة للفلسطينيين في رفح (جنوب القطاع) لشن «عمليات مكثفة» في المنطقة، قال مسؤولون إسرائيليون إن الدولة العبرية اقترحت هدنة مؤقتة بين 40 و50 يوماً في غزة مقابل إطلاق سراح نحو نصف مَن تبقى من أسراها لدى حركة «حماس».

ونزح العديد من سكان رفح بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء تمهيداً لاستئناف عملياته العسكرية في المنطقة، وأظهرت لقطات وصور صفوفاً طويلة من الناس يفرون من المنطقة.



