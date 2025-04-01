غارة إسرائيلية تستهدف مبنى بضاحية بيروت الجنوبية والجيش الإسرائيلي يصدر بيانا

A + A -

روسيا اليوم: أفاد مراسلنا في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي نفذ فجر اليوم الثلاثاء، غارة جوية استهدفت مبنى بمنطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.



وأشار مراسلنا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت الى المكان المستهدف، وسط أنباء عن سقوط عدد كبير من الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية "إرتقاء 3 شهداء بينهم امرأة و7 جرحى 2 منهم بحال حرجة جراء الغارة "الإسرائيلية" على الضاحية الجنوبية".

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا له حول هذا الهجوم جاء فيه: "قبل قليل، وبتوجيه من جهاز الأمن العام (الشاباك)، نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة في منطقة الضاحية، معقل رئيسي لـ"حزب الله".. استهدفت الغارة "إرهابيا" من حزب الله كان قد وجه مؤخرا عناصر من حماس وساعدهم في التخطيط لهجوم إرهابي كبير ووشيك ضد مدنيين إسرائيليين"، وفق قوله.

وأضاف البيان: "نظرا للتهديد المباشر الذي شكّله الإرهابي، عمل جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام على تصفيته وإزالة التهديد"، على حد تعبيره.

وختم البيان: "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام العمل لمنع أي تهديد يُشكّل على مدنيي دولة إسرائيل"، حسب وصفه.