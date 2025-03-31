الدنيا دولاب: ما خلونا !!! (سمير مسره)

A + A -

معو حق يللي قال: "السحر بيقلب على الساحر".

بعد حملات التنمر والسخرية من كل اتجاه يللي انهالت على فخامة الرئيس الجنرال ميشال عون وقت قال انو في جهات سياسية عملت المستحيل حتى ما يخلونا نحقق الانجازات؛ منشوف اليوم كيف الدولاب برم عليهم وصارو هني عم بيفتشو عن الوسائل المتاحة حتى ما يخلو بعضن البعض يشتغل وينتج.

راحت السكرى واجت الفكرا. راقبو ايها اللبنانيون حكومة التحالف السباعي. انه تحالف مقنع بتخالف ظاهر للعلن. كل واحد عم بيغني على ليلاه وقابع بالزاوية تبعو. بكرا رح تسمعو كتير ما خلونا. نحنا رح نهز براسنا ونضحك.

الشي جديد هل المرة انو سلوك "ما خلونا" صار اوضح مش بس من الداخل بس كمان من الخارج لدرجة انو المواطن حاسس حالو بقلب متاهة مش عارف لوين رايح، وكيف بدو يطلع منها. اسمعو شو عم بينقال حواليكن...

عذرا"، هلق صار وقت العشا "خلوني آكل"...