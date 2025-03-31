living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إعلان قداسة الطوباوي اغناطيوس مالويان

31
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المكتب الإعلامي للبطريركية الأرمنية الكاثوليكية البيان التالي:
إعلان قداسة الطوباوي اغناطيوس مالويان

صادق البابا فرنسيس على تصويت الجلسة العادية للكرادلة والأساقفة لإعلان قداسة الطوباوي المطران الشهيد اغناطيوس مالويان (1869-1915). الذي سيجري إعلان هذا الحدث التاريخي في ما بعد.

نبذة عن حياته:

الطوباوي المطران الشهيد إغناطيوس مالويان (1869-1915)،
وُلد المطران إغناطيوس مالويان في مدينة ماردين في 15 نيسان 1869. تلقّى تعليمه الابتدائي في مدرسة تابعة لأبرشية ماردين الأرمنية، تحت رعاية المطران ملكون ناظاريان، الذي سرعان ما أدرك نبوغه وإيمانه العميق.

عام 1883، أرسله المطران إلى دير سيدة بزمار البطريركي في كسروان – لبنان، لينشأ في بيئة رهبانية تعمّق فيها إيمانه ورسخته دعائم كهنوته المستقبلي.

في 6 آب 1896، يوم عيد التجلي، نال سرّ الكهنوت بوضع يد الكاثوليكوس البطريرك اسطفانوس بطرس العاشر أزاريان. وبعد رسامته، بدأ خدمته الكهنوتية في دير سيدة بزمار، حيث بقي قرابة عام ونصف، قبل أن يُكلَّف بالخدمة في مصر، متنقلاً بين الإسكندرية والقاهرة. ثم أُرسل إلى القسطنطينية، حيث أمضى تسعة أشهر، ليعود بعدها إلى مسقط رأسه، ماردين.

عام 1911، انتخبه السينودس البطريركي للكنيسة الأرمنية، المنعقد في روما، رئيسًا لأساقفة أبرشية ماردين. وفي 22 تشرين الأول من العام نفسه، نال الدرجة الأسقفية بوضع يد صاحب الغبطة الكاثوليكوس البطريرك بوغوص بدروس الثالث عشر ترزيان.

تميّز المطران مالويان بقداسته وفضائله، وانعكست خدمته الرعوية المثالية في رعاية شعبه وتقديم خدمات جليلة حتى للدولة العثمانية، ما لفت أنظار الباب العالي في إسطنبول، الذي كافأه بأوسمة رفيعة تقديرًا لعطاءاته. إلا أن هذه السلطات نفسها، وفي ظل المجازر العثمانية بحق الأرمن، منحته في 11 حزيران 1915 وسامًا آخر، هو وسام الشهادة في سبيل المسيح والكنيسة والوطن. فاستُشهد، برفقة كوكبة من الكهنة والمؤمنين، بعد أن ثبت على إيمانه حتى الرمق الأخير.

مسيرة تطويبه وإعلانه طوباويًا:
فُتحت دعوى تطويبه عام 1966، واختُتمت رسميًا في 24 نيسان 2001. وفي 2 تشرين الأول من العام ذاته، أعلنه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني طوباوياً في احتفال مهيب أُقيم في ساحة كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان.

واليوم، تحتفل الكنيسة الأرمنية بذكراه المجيدة سنويًا، في السبت الأقرب إلى 9 حزيران، تكريمًا لإيمانه وشهادته البطولية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout