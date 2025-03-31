living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استغل نزوح أهلها ... توقيف سارق بالعديسة

31
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة
 
البلاغ التّالي:
 
في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم، لا سيّما السّرقات على اختلافها وتوقيف مرتكبيها، وبعد ورود شكاوى عديدة من مواطنين، بجرم سرقة محتويات منازل ومحال كانت قد تعرّضت لتصدّعات وتكسير في أبوابها ونوافذها من جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان في عدّة بلدات جنوبيّة.
 
على أثر ذلك، أعطيت الأوامر لتكثيف الجهود الاستعلاميّة لتوقيف الفاعلين.
 
نتيجةً للمتابعة، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام أحد الأشخاص بسرقة عددٍ كبير من محتويات المنازل (أدوات كهربائية، أثاث منازل، خِيَم ودفاعات ونوافذ حديديّة، ألومينيوم، وكابلات كهربائيّة…) من بلدة العديسة الحدوديّة، مستغلًّا غياب أصحابها عنها.
 
بتاريخ 19-03-2025، ونتيجة الاستقصاءات والتّحريّات التي قام بها عناصر المفرزة المذكورة، تمكّنت من تحديد مكان وجوده وتوقيفه، بالجرم المشهود، أثناء محاولته سرقة أحد المنازل في البلدة ذاتها على متن آليّة بيك أب نوع “تويوتا”، وتبيّن أنّه يُدعى:
 
م. ع. (من مواليد عام ١٩٩٨، لبناني)
 
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.
 
أودع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout