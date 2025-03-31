ارتفاع حرارة ثم برق ورعد

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين، غائما إجمالا بسحب مرتفعة ومتوسطة، مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة مترافقة برياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 75 كلم/ساعة مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء فترة قبل الظهر، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتبارا من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة حيث تتكاثف الغيوم ويتشكل الضباب على المرتفعات وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط امطار محلية تشتد اعتبارا من المساء، مع احتمال حدوث برق ورعد.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي مترافق برياح خماسينية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارا من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء بمنخفض جوي سريع متمركز حاليا جنوب ايطاليا يدفع بكتل هوائية باردة نسبيا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا يخف تأثيره اعتبارا من يوم الأربعاء.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار بيروت بين 13 و22، طرابلس بين 11 و20 وزحلة بين 6 و17 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال وجنوب البلاد فتصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/ساعة واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء جنوب البلاد. الثلاثاء: غائم اجمالا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة مترافقة برياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 75 كلم/ساعة مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء فترة قبل الظهر، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتبارا من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة حيث تتكاثف الغيوم ويتشكل الضباب على المرتفعات وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط امطار محلية تشتد اعتبارا من المساء، مع احتمال حدوث برق ورعد. الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الشمالية .الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات انخفاض إضافي بدرجات الحرارة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين 15 و35 كم/س، ناشطة خاصة شمال وجنوب البلاد تلامس 60 كم/.

- الانقشاع: جيد، يسوء ليلا بسبب الغبار خاصة جنوب البلاد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 40 و65 %.

- حال البحر: مائج اجمالا. حرارة سطح الماء: 20°م.

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- الضغط الجوي: 1013 HPA أي ما يعادل: 760 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,28 ساعة غروب الشمس: 18,57