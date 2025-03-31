جديد التحقيقات في عملية إطلاق الصواريخ

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أفادت معلومات للـLBCI، بأن ثلاثة موقوفين مشتبه فيهم حتى الآن في قضية اطلاق الصواريخ، اثنان لبنانيان وآخر سوري الجنسية وتجري التحقيقات والاختبارات العلمية للبصمات والـdna للتأكد من الشبهة ومن حقيقة وصحة علاقتهم بالقضية.

وأشارت المعلومات، الى أن الشبهة حول الثلاثة انطلقت بسبب وجودهم الجغرافي في مكان اطلاق الصواريخ خصوصا الموقوف السوري الذي كان موجودا في المكان عند الثالثة فجرا، على الرغم من مكان اقامته البعيدة.

ولفتت الى ألا تأكيد لأي شبهة قبل اكتمال التحقيقات والاختبارات العلمية للـdna والبصمات التي وجدت على المنصات ومطابقتها.