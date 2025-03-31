living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"قناعةٌ إسرائيلية بضرورة العودة إلى الحرب في لبنان"!؟

31
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، امس الأحد، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تزال ترى أن "العودة إلى القتال في لبنان ضرورية"، في ظل استمرار التوتر على الجبهة الشمالية.

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية الخاصة عن مصدر أمني لم تسمه، أن "الكثيرين في المؤسسة الأمنية يعتقدون أنه ينبغي استئناف العمليات العسكرية في لبنان، خاصة أنهم يؤمنون بأن إطلاق النار من هناك لن يتوقف".

إسرائيل تبحث إنشاء "منطقة عازلة" جنوب الليطاني

وأضاف المصدر أن هناك أصواتاً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تؤيد فكرة إقامة "منطقة عازلة" جنوب نهر الليطاني في الجنوب اللبناني، على غرار تلك التي كانت تحتلها إسرائيل قبل انسحابها عام 2000، مشدداً على ضرورة الرد بحزم على أي هجمات تنطلق من لبنان.

ورغم سريان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، تواصل إسرائيل شن غارات على جنوب لبنان، مستهدفة مواقع زعمت انها تابعة لحزب الله، في حين أن الحزب أعلن مراراً أنه لن يرد على أي هجمات إسرائيلية تستهدف الأراضي اللبنانية.

إسرائيل لم تستكمل انسحابها من جنوب لبنان

وبحسب التقارير، فإن إسرائيل لم تستكمل انسحابها من جنوب لبنان وفقاً للاتفاق الذي كان يفترض أن يُنفذ بحلول 18 شباط الماضي، إذ اكتفت بانسحاب جزئي، مع الإبقاء على وجود عسكري في خمس تلال لبنانية رئيسية، ما أبقى الأوضاع على الحدود في حالة توتر مستمر.

تصعيد جديد.. غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

يأتي هذا في أعقاب تصعيد جديد شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث أُطلقت، يوم الجمعة، صاروخان من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وذلك بعد أيام من إطلاق ثلاثة صواريخ أخرى، في أول حادثة من نوعها منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ.

ورداً على ذلك، شنّت إسرائيل غارة جوية، هي الأولى من نوعها منذ الهدنة، على الضاحية الجنوبية لبيروت، زاعمة أنها استهدفت موقعاً لحزب الله يستخدم لـ"تخزين الطائرات المسيّرة".

في المقابل، نفى حزب الله "أي علاقة" له بإطلاق الصاروخين من جنوب لبنان، فيما طالب أمينه العام نعيم قاسم، السبت، بوضع حد للقصف الإسرائيلي المستمر، محذراً من أن استمرار الاستهداف الإسرائيلي للبنان "لن يبقى دون رد".

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout