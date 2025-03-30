بالصور - فريد البستاني شارك في القداس الالهي في كنيسة مار يوسف جون بمناسبة عيد شفيعها

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شارك النائب البروفيسور فريد البستاني في القداس الالهي في كنيسة مار يوسف جون بمناسبة عيد شفيعها والذي ترأسه سيادة المطران مارون العمار مطران ابرشية صيدا المارونية وعاونه خادم الرعية الخوري إدوار شاهين والأب بول دميرجيان بمشاركة سيادة المطران إيلي بشارة الحداد والنائب العام الخوراسقف مارون كيوان بحضور فعاليات المنطقة والبلدة والجوار، وبعد القداس قدّم البستاني التهاني بالعيد في لقاء مع المطارنة والأباء والأهالي في صالون الكنيسة.

وقد أبدى البستاني سروره الكبير بهذه المناسبة التي تجمع الأحبّة حول مار يوسف كل سنة، كعربون ايمان وتجذّر في أرض الشوف الطيّبة .