الشرق الأوسط السعودية: رئيس الوزراء اللبناني يصل جدة

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الشرق الأوسط السعودية: جدة-

وصل إلى جدة، فجر الأحد، رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام.

وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير يزيد بن محمد بن فرحان مستشار وزير الخارجية، ووليد بخاري السفير السعودي لدى لبنان.



كما كان في استقباله وليد منقارة القنصل العام اللبناني لدى السعودية، والمهندس علي القرني نائب أمين محافظة جدة، واللواء سليمان الطويرب مدير شرطة محافظة جدة، وأحمد بن ظافر مدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة.



