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اليكم طقس الايام المقبلة... متى تعود درجات الحريرة الى ارتفاع؟

29
MARCH
2025
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني  ان يكون الطقس غدا،  غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية فترة قبل الظهر، يتحول مساء الى قليل الغيوم .

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، ونسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى تشكل ضباب كثيف تسوء معه الرؤية واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة حتى ظهر يوم غد الأحد، حيث يستقر نسبيا وترتفع درجات الحرارة يوم الاثنين. ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارا من بعد ظهر يوم الثلاثاء بمنخفض جوي مصدره جنوب ايطاليا مما يؤدي الى طقس ماطر أحيانا ويستمر تأثيره حتى بعد ظهر الأربعاء. 

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار بيروت بين 13 و22، طرابلس بين 11 و20 وزحلة بين 6 و17 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: 

السبت:
غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب كثيف على مستويات منخفضة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة كما تنشط الرياح أحيانا.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية فترة قبل الظهر، يتحول مساء الى قليل الغيوم .

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة بعد الظهر وتنشط الرياح حيث تصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/ساعة خلال الليل خاصة جنوب البلاد.

الثلاثاء: غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 4 درجات كما تنشط الرياح حيث تصل سرتها لحدود ال 70 كلم/ساعة مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتبارا من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة وتتكاثف الغيوم اعتبارا من المساء، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليل الثلاثاء/الأربعاء مع حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق.

-الحرارة على الساحل من 16 إلى 24 درجة، فوق الجبال من 7 إلى 14 درجات، في الداخل من 12 إلى 19 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و40 كم/س.

- الانقشاع: سيء بسبب الضباب الكثيف.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 65 و90 %.

- حال البحر: مائج اجمالا.

- حرارة سطح الماء: 20°م.

- الضغط الجوي: 1014 HPA      أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,28      ساعة غروب الشمس: 17,57  

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