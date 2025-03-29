بيانٌ "هامّ" من إتحاد وبلديات الضاحية إلى السكان!

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صدر عن إتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية بيانٌ جاء فيه، "إلى أهلنا الأعزاء سكان الضاحية الجنوبية المحترمين، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك نسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالكم وأن يختم لنا في هذا الشهر بالخير واليمن والبركات".

وأضاف، "يأتي عيد الفطر السعيد هذا العام بعد عدوان صهيوني ولا زال على أهلنا في الضاحية والجنوب والبقاع وغيرها من المناطق حيث قُصفت الأبنية وسقط شهداء".

وتابع، "عليه، تأتي فرحة العيد ممزوجة بحزن على فراق الأحبة. واحتراما لمشاعر أهلنا والتي هي مشاعرنا جميعا، يطلب اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية من المواطنين عدم إطلاق المفرقعات وعدم إطلاق النار خاصة وأن الأجواء العامة لا تساعد بالتعبير عن فرحة العيد بهذه الطريقة إذ قد تؤثر على تفاعل المواطنين معها بشكل سلبي وربما تثير الرعب لديهم. وعليه، وانطلاقا من واجب إتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية بحفظ الأمن والسلامة العامة للمواطنين يؤكدون على ما يلي:

يمنع إطلاق المفرقعات التي قد تثير الذعر في الضاحية الجنوبية.

يمنع على التجار بيع المفرقعات تحت طائلة إقفال محالهم.

يمنع إطلاق النار تحت طائلة الإدعاء على مطلقي النار لدى الجهات القضائية المختصة".

وختم، "نطلب من المواطنين والتجار التجاوب مع ما ورد أعلاه حفاظا على السلامة العامة. ونسأل الله تعالى أن يعم الأمن والسلام في وطننا العزيز".