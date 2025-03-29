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امطار غزيرة وعواصف رعدية نحو لبنان

29
MARCH
2025
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الاحوال الجوية في لبنان والمنطقة ليومَي السبت والأحد 29 و 30 آذار 2025 تقرير للاب ايلي خنيصر طقس متقلّب يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وقد شهدت درجات الحرارة تراجعاً ملحوظاً اليوم بسبب انحسار الكُتل الدافئة التي تمددت من صحراء مصر وليبيا وتزامنت مع رياح جنوبية شرقية بحيث لامست درجات الحرارة في بعض المناطق الساحلة، وبخاصة الجنوب 29-30 درجة، تتساقط امطار عابرة ومتفرّقة خفيفة في بعض المناطق اللبنانية، مع تشكل ضباب على الجبال، على ان يتأثر لبنان يومَي الثلاثاء والأربعاء بمنخفض جوّي غزير الامطار مصحوباً بصواعق وعواصف رعدية وتساقط متفرّق لحبات البرد، وقد تترواح نسبة هطولاته بين 15 و 50مم، هذا وقد يحمل القسم الاول من نيسان المزيد من الخيرات ليتمّ قول المزارعين: امطار نيسان تُحيي قلب الانسان. من جهة اخرى هزّ زلزال مدمر تايلند وميانمار وسبب دماراً هائلاً يوم امس الجمعة 28 آذار بلغت قوّته 7,7 درجات بحسب مقياس ريختر فانهارت المباني وتشققت الطرقات وتشرد مئات الآلاف من المواطنين الذين انهارت منازلهم وقُتل العديد وما زالوا تحت الركام (شاهد الفيديو) الحرارة على الساحل: 23 نهاراً و 18 ليلاً في البقاع: 19 نهاراً و 11 ليلا على الجبال 1200 متر: 16 نهاراً و 08 ليلاً على الجبال 2000 متر: 09 نهاراً و 03 ليلاً الرياح: جنوبية غربية سرعتها 10 كم في الساعة تنشط احيانا لتلامس 20 كم الضغط الجوّي: 1010hpa الرطوبة: 80% حرارة المياه 19 درجة.


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