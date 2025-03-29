"تذكير" بتقديم الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل اليوم

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ذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء بتقديم الساعة ساعة واحدة إعتبارا من منتصف ليل ۲۹ - ۳۰ آذار ۲۰۲۵ تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي. وجاء في نص المذكرة: "عملا بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ ۱۹۹۸/۸/۲۰ المتعلق بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف إعتباراً من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الأول من كل عام. تذكر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب تقديم الساعة ساعة واحدة إعتبارا من منتصف ليل ۲۹ - ۳۰ آذار ۲۰۲۵ تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي".