اسرار الصحف ليوم السبت 29 آذار 2025

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اللواء

يعتقد دبلوماسي بارز أن لبنان ما يزال ساحة لتبادل الرسائل بين لاعبين إقليميِّين ودوليِّين كباراً

حدث نزوح ملحوظ في معظم أحياء الضاحية بعد تداول الإعلان عن استهداف أحياء بحد ذاتها..

أعد فريق العمل المشترك لدى «الثنائي» خارطة تنفيذية للتحالف البلدي، من زاوية عدم إدخال تغييرات على منظومة التحالف والمرشحين

الجمهورية

يُقيم أحد الوزراء ورشة عمل خلال عطلة العيد لاعداد مشروع قانون جديد يتعلق بإحدى السلطات الثلاث.

استبعد أحد المسؤولين أي تداعيات لقرار داخل مؤسسة كبرى.

استغرب ديبلوماسي غربي كيف أنّ اسماء مرشحة للتعيين يَعرِف بها الشعب اللبناني قبل عرضها على مجلس الوزراء