living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حبيب أطلع وزير الاقتصاد على مشاريع مصرف الإسكان: زيارة قريبة لقطر لاستكمال المباحثات

28
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، يرافقه عضو مجلس الإدارة روجيه زكار ووفد من المصرف، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في مكتبه في الوزارة، حيث جرى عرض لنشاط مصرف الإسكان والمشاريع التي يعمل على تنفيذها.

بعد اللقاء، قال حبيب: "تشرفنا بلقاء معالي الوزير عامر البساط وأطلعناه على نشاطات مصرف الإسكان والمشاريع التي قمنا بها مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتلك التي نبحث فيها مع صندوق قطر للتنمية، ونحن في مراحل متقدمة من المفاوضات عطفا على الاقتراحات التي تلقيناها من إدارة الصندوق، وسنقوم بزيارة قريبا إلى قطر لاستكمال المباحثات، ونأمل في أن نزف إلى اللبنانيين أخبارا سارة في ما خص تأمين قروض جديدة، خصوصا أن شعار مصرف الإسكان منذ تأسيسه هو إبقاء اللبناني في أرضه وإعطاؤه فرصة لتملك شقة في قريته ومدينته أو ترميم منزله أو بناء شقة. وأبدى الوزير البساط كل دعم للخطوات التي يقوم بها مصرف الإسكان، مبديا تجاوبه إلى أقصى الحدود، وتم الاتفاق على استمرار التعاون على أن نعقد اجتماعات متلاحقة مع جمعية شركات التأمين ونقابة وسطاء التأمين".

أضاف: "في المناسبة، نتقدم من اللبنانيين عموما، والمسلمين خصوصا، بالتهنئة بعيد الفطر السعيد، ونتمنى أن تكون الصفحة الجديدة التي فتحت مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، أملا جديدا للبنانيين المغتربين والعاملين في الخارج كي يعودوا إلى بلدهم الأم، تطبيقا للمثل القائل "الأفضل أن يكون له مرقد عنزة في لبنان، من أن يكون له قصر في الخارج".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout