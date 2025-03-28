زهران يكشف: "رسالة تمهيدية بالنار لما ستحمله أورتاغوس في الأيام المقبلة إلى الدولة"!

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كتب الإعلامي سالم زهران عبر منصة إكس وقال:

"ما حصل من عدوان على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ليس إلا رسالة تمهيدية بالنار، لما ستحمله مورغان أورتاغوس في الأيام المقبلة إلى الدولة اللبنانية.

وهو ما بات واضحًا، وعنوانه مفاوضات يقودها مدنيون من لبنان و "اسرائيل" لا عسكريون (كما يحصل في اجتماعات الناقورة وضمن اللجنة) مفاوضاتٌ تُلغي اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه سابقاً والذي يقضي بانسحاب “إسرائيل” من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش، وخروج حزب الله من جنوب الليطاني.

ليبدأ مسار جديد ينسف كل ما تم التفاهم عليه، ويؤسس لواقع لا يمكن لأي مسؤول رسمي تحمّله.

أما الصواريخ “اللقيطة”، فقد بات لزامًا على الأجهزة المعنية تحديد هوية الفاعلين، خاصة مع تكرارها كلما دعت الحاجة الإسرائيلية إلى ذريعة..!"