أبو زيد: تعود الضاحية الجنوبية لبيروت لتكون هدفاً لعدوان إسرائيلي متماد..

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كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر منصة إكس وقال:

"تعود الضاحية الجنوبية لبيروت لتكون هدفاً لعدوان إسرائيلي متماد منذ اتفاق وقف إطلاق النار في تعبير واضح ومُدان لتنصل اسرائيل المفضوح من كل التزاماتها وضربها بعرض الحائط كل الاتفاقات.

والأغرب أن الغارات الاسرائيلية من الجنوب إلى الضاحية تتم فيما رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يعقد قمة في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو أحد رعاة وقف النار.

نجدد إدانتنا واستنكارنا لهذا العدوان ونعوّل على الضغط الدولي لوقف دوامة العنف المستمرة ضد لبنان وشعبه."