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إجتماعٌ أمني "عاجل" لسلام!

28
MARCH
2025
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نقلت قناة "العربية" عن إعلام محلي، أن رئيس الوزراء نواف سلام يترأس الآن، اجتماعًا أمنياً عاجلاً لبحث آخر التطورات.

وكان قد حذّر رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، مجددًا من خطورة تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، مشددًا على ضرورة ضبط الأوضاع ومنع أي تصعيد قد يجرّ لبنان إلى مزيد من التوتر.

وفي هذا السياق، أجرى الرئيس سلام اتصالًا بقائد الجيش، العماد رودولف هيكل، للاطلاع على حقيقة التطورات الأمنية في الجنوب، وطلب منه التحرك السريع لإجراء تحقيقات شفافة لكشف الجهات التي تقف خلف عملية إطلاق الصواريخ الأخيرة، والتي وصفها بأنها "غير مسؤولة وتهدد أمن لبنان واستقراره".

وكانت قد أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس جوزاف عون تبلغ، ظهر اليوم الجمعة خلال الاجتماع مع الرئيس الفرنسي والسوري والقبرصي ورئيس وزراء اليونان بخبر التهديد الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، ونقل رئيس الجمهورية ذلك الى المشاركين في الاجتماع، وهو يتابع التطورات لحظة بلحظة في الاجتماع الخماسي.

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