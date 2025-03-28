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رئيس الجمهورية غادر الى باريس لاجراء مشاورات مع الرئيس الفرنسي

28
MARCH
2025
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غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بيروت صباحًا، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الى باريس، كما ينضم الى الوفد في العاصمة الفرنسية، القائم بأعمال السفارة اللبنانية في باريس زياد طعان. وسيلتقي الرئيس عون خلال زيارة العمل السريعة، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاليزيه، ويجري معه جولة مشاورات حول مواضيع تهم البلدين، والسبل التي يمكن لفرنسا ان تساعد فيها لبنان على استعادة استقراره الامني والاقتصادي والمالي.

وسيقيم الرئيس ماكرون مأدبة غداء على شرف الرئيس عون، كما سيعقد لقاء رباعي بين رؤساء: فرنسا ولبنان وقبرص ورئيس وزراء اليونان، ينضم اليه عبر الفيديو الرئيس السوري، لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة، وبخاصة على الصعيد الامني. 
يذكر ان هذه الزيارة هي الاولى لرئيس الجمهورية الى دولة غربية منذ تسلمه مهامه الرئاسية.

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