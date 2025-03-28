صندوق النقد: لبنان يحتاج إلى «استراتيجية شاملة»

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

أعلن صندوق النقد الدولي أمس، أنّ لبنان يحتاج إلى «استراتيجية شاملة» لإعادة تحفيز اقتصاده من أجل الدخول في برنامج مع الصندوق، مع التركيز على شفافية البيانات. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحافي: «أولاً وقبل كل شيء ما هو مطلوب هو استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي».

وأكّدت أنّ الحكومة طلبت رسمياً برنامجاً جديداً خلال زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للبنان في الفترة من 10 إلى 13 في خلال النصف الاول من الشهر الجاري.

وأضافت: «إصلاحات لبنان ينبغي أن تركّز على «استدامة الدين» و»إعادة هيكلة القطاع المالي».