عناوين الصحف ليوم الجمعة 28 آذار 2025

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الأخبار: علاقات لبنان مع سوريا تحت إشراف فرنسي وسعودي مباشر

عون يحجّم سلام: الأمر لي!

غزة: عودة نسق الإبادة



النهار: فشل التوافق فجاء التصويت بكريم سعيد حاكماً للمركزي... عون في زيارة يوم واحد لباريس: الجنوب والاعمار



الجمهورية: سعيد حاكمًا وسلام يتحفظ

التصويت يكشف الإصطفافات

الديار: سلام يخسر الكباش الاول مع عون : سعيد حاكما للمركزي

رئيس الجمهورية يضع النقاط على الحروف قبل لقاء ماكرون

ضمانات سعودية لتنفيذ التفاهمات الامنية بين لبنان وسوريا



اللواء: سلام يدعو سعيد لإلتزام سياسة الحكومة المالية ويتمسك بحقوق المودعين

الأليزيه يدعو الشرع للانضمام الى اجتماع ماكرون - عون.. وواشنطن تصر على منع تمويل حزب الله

البناء: اليمن يُغلق مطار بن غوريون بصاروخين… والتظاهرات تغلق تل أبيب والقدس | تعيين كريم سعيد حاكماً لـ «المركزي» بـ 17 صوتاً مقابل 7 ضد بينهم رئيس الحكومة | عون: السلاح في حوار الاستراتيجية الدفاعية… وحردان عند برّي: قانون الانتخاب



l'orient le jour: Karim Souhaid à la BDL : pas de coup de théâtre, mais une mise en scène soignée

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: مصادر: «حماس» أعدمت «جواسيس» بعد تكرار اغتيال قياداتها

قالت لـ«الشرق الأوسط» إن عروض تسليم الأسرى كانت ثغرة أمنية استغلتها إسرائيل

الأنباء الكويتية: أورتاغوس بعد لودريان أكثر تشدداً في بيروت

الضغوط تتوالى على لبنان بعنوان واحد: إصلاحات ونزع السلاح