عناوين الصحف ليوم الجمعة 28 آذار 2025

الأخبار: علاقات لبنان مع سوريا تحت إشراف فرنسي وسعودي مباشر
عون يحجّم سلام: الأمر لي!
غزة: عودة نسق الإبادة
النهار: فشل التوافق فجاء التصويت بكريم سعيد حاكماً للمركزي... عون في زيارة يوم واحد لباريس: الجنوب والاعمار
الجمهورية: سعيد حاكمًا وسلام يتحفظ
التصويت يكشف الإصطفافات
الديار: سلام يخسر الكباش الاول مع عون : سعيد حاكما للمركزي
رئيس الجمهورية يضع النقاط على الحروف قبل لقاء ماكرون
ضمانات سعودية لتنفيذ التفاهمات الامنية بين لبنان وسوريا
اللواء: سلام يدعو سعيد لإلتزام سياسة الحكومة المالية ويتمسك بحقوق المودعين
الأليزيه يدعو الشرع للانضمام الى اجتماع ماكرون - عون.. وواشنطن تصر على منع تمويل حزب الله
البناء: اليمن يُغلق مطار بن غوريون بصاروخين… والتظاهرات تغلق تل أبيب والقدس | تعيين كريم سعيد حاكماً لـ «المركزي» بـ 17 صوتاً مقابل 7 ضد بينهم رئيس الحكومة | عون: السلاح في حوار الاستراتيجية الدفاعية… وحردان عند برّي: قانون الانتخاب
l'orient le jour: Karim Souhaid à la BDL : pas de coup de théâtre, mais une mise en scène soignée
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: مصادر: «حماس» أعدمت «جواسيس» بعد تكرار اغتيال قياداتها
قالت لـ«الشرق الأوسط» إن عروض تسليم الأسرى كانت ثغرة أمنية استغلتها إسرائيل
الأنباء الكويتية: أورتاغوس بعد لودريان أكثر تشدداً في بيروت
الضغوط تتوالى على لبنان بعنوان واحد: إصلاحات ونزع السلاح