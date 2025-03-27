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السيد: " أنت تحت مجهر الشعب اللبناني كلّه…"

27
MARCH
2025
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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :" كريم سُعَيْد حاكماً لمصرف لبنان!!! قرّر مجلس الوزراء اليوم تعيينه بعد تصويت حصل فيه على ١٧ صوتاً لصالحه بدعم من الرئيس جوزف عون، و٧ أصوات ضده، من بينها رئيس الحكومة نوّاف سلام، هيَ المرة الأولى منذ إتفاق الطائف التي يتبارز فيها رئيسا الجمهورية والحكومة على التعيينات في مجلس الوزراء، فهل هذه المبارزة ظاهرة صحيّة أم مرَضِيّة في الدولة؟! في الشكل هي ظاهرة صحيّة وديموقراطية، أما في في المضمون فهي منافسة شخصية بين الرئيسين حيث كل منهما يريد الأقرب عليه…

ماذا عن الحاكم الجديد؟! في لبنان لو أنزَلْتَ نبيّاً من السماء لإنقسم الناس حوله بين مُدافع ومُهاجم، ولكن، بالنسبة لي، سأنتظر ممارساته، فإن كشف جرائم من سبقوه في مصرف لبنان وأحالهم إلى القضاء في الإختلاسات والصفقات والسمسرات ونهب الودائع والقروض المدعومة والهندسات المالية وغيرها، فسنقيم له تمثالاً، أمّا إذا إستمرّ على نهج أسلافه في مصرف لبنان وغطّى على تلك الجرائم فسنلعنه ونلعن من أتى به… كريم سُعيد، أنت تحت مجهر الشعب اللبناني كلّه…"

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