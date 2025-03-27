سلام ينفي ما نقلته ال" mtv "!

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صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام:



ينفي رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الكلام الذي نقلته قناة "أم تي في "عن لسان حاكم مصرف لبنان المعين كريم سعيد، بأنه التقاه قبل عشرة أيام وأجرى اتصالاً برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لإبلاغه بأن سعيد هو مرشحه لحاكمية المصرف المركزي.



واكد رئيس الحكومة أن كل ما ورد في هذا الصدد غير صحيح، ولم يحصل، وأن لقاءً عقده مع سعيد، من دون إبلاغه بالموافقة على تعيينه حاكماً للمصرف المركزي.



وشدد الرئيس سلام على أن موقفه قبل الجلسة، وخلالها وبعدها كان واضحاً وثابتاً ولم يتغير، وقد عبّر عنه في كلمته بشكل واضح بأن سعيد لم يكن مرشحه لعدد من الأسباب أبرزها حرصه على حماية حقوق المودعين والحفاظ على أصول الدولة.