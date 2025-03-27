بيان لوزيرة الشؤون الإجتماعية حول حادثة تحرش رجل أمن بطفلة

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دانت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بشدة الاعتداء الذي تعرضت له طفلة من قبل رجل أمن، والذي تم تداوله بمقطع مصور.



وشددت على أن هذا التصرف لا يتماشى مع قيم العدالة وحقوق الإنسان التي نؤمن بها في لبنان، ويشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للطفل، وخاصة حقه في الحماية من أي نوع من أنواع التحرش والعنف.



كما أكدت أن حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم هي أولوية قصوى في جميع الجهود التي تبذلها الوزارة.



وأشارت السيد إلى أنها على تواصل مباشر مع الجهات المعنية بالتحقيق، وكلها ثقة بأن العدالة ستأخذ مجراها، كما أنها تضع فريق عمل الوزارة المتخصص في تصرف الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم للطفلة.