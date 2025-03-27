قوى الامن: توقيف إمرأة تروج المخدّرات أثناء ممارسة أعمال مخلّة بالآداب

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تهريب المخدرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطة الامنية التي وضعتها الشرطة القضائية الهادفة إلى مكافحة تلك الآفة على جميع الاراضي اللبنانية.

توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي حول قيام إحدى السيّدات بترويج المخدرات على زبائنها بغرض ممارسة الدعارة معهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قام بها المكتب المذكور، تمكّن من تحديد هويتها وتوقيفها برفقة المدعو (ق. د. مواليد عام ١٩٩٩، سوري الجنسية) بالجرم المشهود على متن سيارة كان يقودها، وتبيّن أنها تدعى س. م. (مواليد عام ١٩٩٧، لبنانية).

بالتحقيق معهما، تبين قيامها بترويج المخدرات والقيام بأعمال الدعارة بمعاونة (ق) المذكور في منطقة جونية.

اجري المقتضى القانوني بحقهما، وتم حجز السيارة التي كانا على متنها، بناءً على إشارة القضاء المختص".