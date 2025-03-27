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مَن هو كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد؟

27
MARCH
2025
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كريم سعيد هو شخصية مالية وحقوقية لبنانية بارزة. حصل على شهادة في القانون من جامعة القديس يوسف في بيروت، ثم نال ماجستير في القانون من جامعة هارفارد، حيث ركّز في دراسته على قانون البنوك وأعدّ أطروحة حول "قانون جلاس-ستيجال لعام 1933" .

يتمتع سعيد بخبرة واسعة في اللوائح المصرفية، تشمل الأطر التنظيمية في كل من الولايات المتحدة ولبنان. وهو عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ عام 1989، وعمل كمحامٍ مبتدئ في نيويورك بين عامي 1989 و1995 في مكاتب متخصصة في الأوراق المالية والمعاملات المصرفية والتمويل المؤسسي .

شغل سعيد منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك "أتش أس بي سي" (HSBC) في الشرق الأوسط بين مايو 2000 ومايو 2006. في أواخر عام 2006، أسس شركة "غروث غايت إيكويتي بارتنرز" (Growthgate Equity Partners) في الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة لإدارة الأصول البديلة تستثمر في الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

يرتبط اسم كريم سعيد بما يُعرف بـ"خطة هارفارد" لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي مولتها شركة "غروث غايت كابيتال" (Growthgate Capital)، حيث شغل سعيد منصب مؤسس وشريك إداري .

بالإضافة إلى ذلك، عمل سعيد مع وزارات المالية والمصارف المركزية في دول عربية عدة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، قطر، عُمان، الكويت، البحرين، والأردن، حيث لعب دورًا محوريًا في هيكلة وإدارة الإصدار العام وبيع الأوراق المالية للكيانات المخصخصة .

وتمّ تعيين سعيد بالتصويت حاكمًا لمصرف لبنان اليوم الخميس، خلال جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري وقد حصل على 17 صوتًا من أصل 24 صوتا في مجلس الوزراء.

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