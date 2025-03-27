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كتب الصحافي حسن علّيق عبر حسابه على منصة إكس وقال:

"‏ماذا يستطيع سلام أن يفعل؟

حسابات سلام ليست حسابات أرقام. فهو ليس بحاجة إلى الثلث زائدًا واحدًا من أعضاء مجلس الوزراء لتعطيل التعيين. رئيس الحكومة يستطيع عدم إدراج أي بند على جدول أعمال مجلس الوزراء، فضلًا عن كونه قادرًا على تعطيل التعيين، حتى لو أصر رئيس الجمهورية على اقتراحه من خارج جدول الأعمال، من خلال منع جلسة مجلس الوزراء من الانعقاد (في الدستور، لا يمكن عقد جلسة لمجلس الوزراء بغياب رئيس الحكومة).

ولا يمكن لنواف سلام التذرّع بأي سبب لتمرير تعيين مرشّح (سعيد) سبق أن أعلن أنه يؤيد إعفاء المصارف من أي مسؤولية عن الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي الذي تسببت به في لبنان، وهو الانهيار الأسوأ عالميًا منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب البنك الدولي."