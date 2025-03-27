إليكم آخر معطيات ملفّ حاكم مصرف لبنان!

A + A -

قال مراسل الـLBCI في قصر بعبدا بسام أبو زيد إنّ "رئيس الحكومة نواف سلام مستعدّ للذهاب إلى أبعد الحدود إذا شكّل موضوع حاكم مصرف لبنان "تحدٍّ" له علمًا أن كل الجهود تُبذل من أجل توافق أو مخرج يؤدي إلى توافق في هذا الملف."

وبدوره صرّح وزير المال ياسين جابر للـLBCI أنّه يأمل ألّا يطرح موضوع حاكم مصرف لبنان على التصويت و"أنا مع التوافق واللائحة التي سأعرضها تضم إسمين كريم سعيد وأدي الجميل أمّا جيمي باز فقد انسحب بعد الضجة التي حصلت ولكن لدي إسم ثالث من خارج الأسماء المتداولة والإصطفاف السياسي."

وكان قد اجتمع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء.