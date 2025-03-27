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الحرارة تتخطى الـ32 درجة غدًا وتنخفض بحدود الـ10 درجات ليلًا!

27
MARCH
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما إجمالا بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة والتي تلامس ال 32 درجة (اعلى من معدلاتها بحدود 10 درجات على الاقل) ، تنشط الرياح بخاصة جنوب البلاد فتصل سرعتها لحدود 65 كلم/س مع طبقات من الغبار في الأجواء، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي اعتبارا من المساء وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على مستويات منخفضة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة رياح خماسينية دافئة مصدرها شمال افريقيا، محملة بطبقات من الغبار تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة تبلغ ذروتها ظهر يوم غد الجمعة حيث تتخطى ال 32 درجة بخاصة جنوب البلاد،  حيث تعود الى الانخفاض التدريجي والسريع  (انخفاض 10درجات ) اعتبارا من ليل الجمعة/السبت ويتحول الطقس إلى متقلب مع أمطار متفرقة وموحلة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على مستويات منخفضة تؤدي الى ضباب و سوء في الرؤية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار : بيروت بين 13 و 22، طرابلس بين 11 و 20 وزحلة بين 6 و 17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة القصوى والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال8 درجات مع انخفاض بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح بخاصة جنوب البلاد وتكون محملة بطبقات من الغبار تؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا، كذلك فان هذه الليلة ستكون دافئة ذلك ان درجات الحرارة الدنيا ستكون اعلى من معدلاتها بحدود ال7 درجات على الاقل .

الجمعة:  

غائم إجمالا بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة والتي تلامس ال 32 درجة (اعلى من معدلاتها بحدود 10 درجات على الاقل) تنشط الرياح بخاصة جنوب البلاد فتصل سرعتها لحدود 65 كلم/س مع طبقات من الغبار في الأجواء، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي اعتبارا من المساء وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على مستويات منخفضة.

السبت:  

غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب الكثيف على مستويات منخفضة تسوء معه الرؤية، تهطل أمطار خفيفة متفرقة وموحلة مع احتمال حوث برق ورعد ورياح ناشطة.

الأحد:  

غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات بحيث تصبح ضمن معدلاها الموسمية.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 32 درجة ، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة ، في الداخل من 15 الى 31 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية شرقية، ناشطة احيانا بخاصة جنوب البلاد، سرعتها بين 20 و 45 كم/س.

-الانقشاع:   متوسط الى سيء بسبب الغبار في الأجواء.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 35 و 60 %

-حال البحر:   مائج اجمالا، حرارة سطح الماء:  20 درجة.

-الضغط الجوي:  761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:  5,32

-ساعة غروب الشمس:  17,55

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