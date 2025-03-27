مَن هو المستهدف في الغارة على دردغيا ليلًا؟

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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس" وقال: "جيش الدفاع قضى على قائد كتيبة في "قوة الرضوان" التابعة لمنظمة حزب الله."

وأضاف: "خلال الليلة الماضية، استهدفت طائرة لسلاح الجو وقضت على المخرب المدعو أحمد عدنان بجيجة وهو قائد كتيبة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة دردغيا بجنوب لبنان، وقد روج بجيجة ونفذ خلال القتال العديد من المخططات ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع."

وأكمل: "وعلى مدار الأشهر الأخيرة، استمر بجيجة في العمل على تنفيذ مخططات لاستهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مما جعله يشكل تهديدًا لدولة إسرائيل ومواطنيها."

وختم يقول: "سيواصل جيش الدفاع العمل على إزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل."