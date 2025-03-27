عبد الله: تعيين حاكم لمصرف لبنان أولوية

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أكد النائب بلال عبدالله، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أنه "يجب ألا يكون هناك تضخيم في حال وجود تباينات قائمة حول حاكمية مصرف لبنان"، معتبرا" أن الرئيسين جوزف عون ونواف سلام ومجلس الوزراء لديهم القدرة والحكمة لإخراج هذا الأمر من إطار التجاذب، ولبنان ليس بحاجة اليوم لأي خلاف من هذا النوع".

وشدد على أن" المطلوب من لبنان الإسراع في خطوات التعافي السياسي والاقتصادي"، مؤكدا" أن تعيين حاكم لمصرف لبنان هو أولوية لأن الحاكم سيشارك في كل مشاريع القوانين التي تحاكي هذه الملفات".

وعن وجود تدخلات خارجية في التعيينات، اعتبر " أن المبالغة في شعارات السيادة اليوم ليست في مكانها، لافتا إلى "أنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار ووجود اللجنة الأمنية الأميركية الفرنسية واللجنة الخماسية وكل القوى التي تتعامل بالملف اللبناني فإن موضوع السيادة غير مكتمل، والسبب في ذلك أن الداخل اللبناني لم يتمكن من الوصول إلى أي حلول دستورية". وقال: "مع الوقت يجب أن يضيق هامش تدخل الخارج في لبنان إذا كان الجميع سياديين".