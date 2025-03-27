عائلات سورية نازحة إلى لبنان تعود إلى القصير

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عادت إلى منطقة القصير في جنوب غربي محافظة حمص السورية، الأربعاء، 20 عائلة سورية كانت نازحة إلى لبنان منذ أكثر من 12 عاماً، إثر الحرب السورية.

وقال مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن 20 عائلة مقيمة في مخيم الياسمين في برالياس (البقاع الأوسط في شرق لبنان)، غادرت، الأربعاء، إلى مدينة القصير السورية عبر معبر جوسيه الحدودي الرسمي في شمال شرقي لبنان.

وأكدت المصادر أن تلك العائلات تتحدر من القصير، وكانت نزحت إلى لبنان في وقت سابق، واتخذت الآن قرار العودة «بشكل طوعي».

وفي المقابل، تدفق الآلاف من السوريين إلى شمال لبنان بعد أحداث الساحل السوري خلال الأسبوعين الماضيين. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، إن أكثر من 21 ألف شخص فروا من الأعمال العدائية في سوريا هذا الشهر بحثاً عن الأمان في لبنان المجاور، مشيرة إلى «وصول 21637 وافداً جديداً من سوريا»، استناداً إلى أرقام قدمتها السلطات اللبنانية و«الصليب الأحمر» اللبناني.